The Boys: Ojczyznosław w wyzywającej pozie na nowym plakacie

fot. Amazon

The Boys to superbohaterski serial oparty na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Opowiada o grupie ludzi, których zadaniem jest kontrolowanie herosów. W razie konieczności nie cofną się przed niczym, aby powstrzymać niesfornych supków. Jednym z ich głównych celów jest wyjawienie prawdziwej, diabolicznej natury Ojczyznosława, największej gwiazdy korporacji Vought i symbolu bohaterstwa.

I to właśnie tego bohatera, w którego wciela się Antony Starr, widzimy na nowym promocyjnym posterze do The Boys. Na nim wyraża swój stosunek do obowiązków superbohatera oraz mieszkańców miasta, które strzeże, dając ulgę swojemu pęcherzowi.

fot. materiały prasowe/Amazon

Drugi sezon The Boys ma być bardziej intensywny i szalony od poprzedniego. Tytułowe Chłopaki ukrywają się przed stróżami prawa. Ścigani przez superbohaterów starają się przegrupować ze względu na nieobecność Rzeźnika. Z kolei Gwiezdna szuka swojego miejsca w Siódemce, nad którą władzę przejmuje Ojczyznosław. Jednak jego pozycji zagraża nowa superbohaterka o pseudonimie Stormfront, w którą wcieli się Aya Cash.

The Boys - premiera 2. sezonu jest zaplanowana na 4 września na Amazon Prime. Nowa seria zadebiutuje trzema odcinkami, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień. Łącznie sezon będzie składać się z 8 odcinków.