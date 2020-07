The Boys z Jeffreyem Deanem Morganem w 3. sezonie? Showrunner Eric Kripke komentuje

fot. AMC

The Boys to superbohaterski serial na podstawie komiksu o tym samym tytule, autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Opowiada o grupie ludzi, która przeciwstawia się coraz bardziej aroganckim i wcale nie takim nieskazitelnym herosom wylansowanym przez korporacje i media. Showrunner Eric Kripke potwierdził, że jest w kontakcie z Jeffreyem Deanem Morganem, który miałby dołączyć do obsady trzeciego sezonu, nad którym trwają prace przedprodukcyjne.

Gwiazdor The Walking Dead już w poprzednim roku na swoim Twitterze wyrażał chęć zagrania w The Boys, a sam Kripke wziął sobie do serca tę propozycję.

Jest jedna rola, o której dyskutujemy. Musielibyśmy się zgrać, ponieważ wiecie, on jest w The Walking Dead, to jego dom. Ale już rozmawialiśmy o jednej roli, która miałaby inny potencjał niż mówimy. Ale tak, w zeszłym tygodniu esemesowaliśmy ze sobą, aby ustalić, jak sprowadzimy go do naszego serialu. Nie sądzę, że dobiliśmy targu, ale są chęci, a my wciąż jesteśmy w kontakcie.

The Boys - premiera drugiego sezonu odbędzie się 4 września na Amazon Prime i będzie składać się z trzech odcinków. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień w piątek. Łącznie sezon będzie miał 8 odcinków.