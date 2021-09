The Boys - parodia rozdania nagród Emmy. Produkcje Vought+ triumfują!

fot. Twitter @TheBoysTV

Serial The Boys jest oparta na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Skupia się na grupie ludzi, których celem jest powstrzymywanie niesfornych superbohaterów i wyjawienie mrocznych tajemnic Siódemki oraz organizacji, która ją stworzyła.

Zanim nastąpi premiera 3. sezonu czas oczekiwania wypełniają różne materiały związane z The Boys. Na youtube'owym kanale Vought International co miesiąc pojawiają się wiadomości w formie fikcyjnego serwisu informacyjnego Seven on 7, a także teledyski. Emitowane są również parodie reklam. W ostatnim programie naśmiewano się z Disney+.

Z okazji rozdania nagród Emmy w świecie The Boys również odbyło się podobne wydarzenie pt. Supie Awards. Wszystkie oryginalne produkcje platformy streamingowej Vought+ zdobyły statuetki Supie. Warto zwrócić uwagę na to, że parodiują znane seriale i filmy. Her Deepness z Głębokim (Chace Crawford) w roli głównej nawiązuje do dokumentu Netflixa Czego nauczyła mnie ośmiornica. Z kolei Maeve of Easttown odnosi się do Mare z Easttown z Kate Winslet. Laureatami nagród zostali również Homelander (Antony Starr) za Homelander: Brightest Night oraz A-Train (Jessie T. Usher) za serial o odchudzaniu pt. Run Yourself Thin. Jest też plakat do komedii romantycznej Love, Sausage, który odnosi się do tytułowej postaci o specyficznych zdolnościach.

The Boys - Supie Awards

Nie zabrakło również kreacji z czerwonego dywanu Supie Awards.

Serial Amazona nie zdobył żadnej nagrody Emmy. Był nominowany w pięciu kategoriach w tym za najlepszy serial dramatyczny, w której triumfował The Crown.

Zdjęcia do 3. sezonu The Boys zakończyły się na początku września. Do sieci trafiło wideo, w którym aktorzy upamiętniają to wydarzenie.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1438895533238722571

The Boys - data premiery 3. sezonu w platformie streamingowej Amazon Prime Video nie została ujawniona.