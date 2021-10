The Boys - parodia What If... ? Chłopaki jako superbohaterowie z Siódemki

fot. Amazon Prime Video

Prace na planie zdjęciowym 3. sezonu The Boys zakończyły się we wrześniu, a teraz trwa post-produkcja. Amazon Prime Video jeszcze nie wyznaczył daty premiery nowej serii, więc w międzyczasie stara się zapełnić ten czas różnymi, śmiesznymi materiałami. Każdego siódmego dnia miesiąca na youtube'owym kanale Vought International pojawiają się newsy ze świata serialu w formie programu informacyjnego pt. Seven on 7. Oglądaliśmy też parodię rozdania nagród Emmy, które nazwano Supie, gdzie na Twitterze opublikowano zdjęcia kreacji Siódemki z tej ceremonii.

The Boys to serial, który pokazuje superbohaterów w satyryczny sposób. W 3. sezonie zobaczymy Soldier Boya, w którego wcieli się Jensen Ackles. Jest pewnego rodzaju parodią Kapitana Ameryki. Tym razem postanowiono sparodiować animowany serial pt. What If... ?, który pokazuje alternatywne wersje historii bohaterów z MCU. Za pomocą Photoshopa podmieniono twarze Siódemki na wizerunki tytułowych Chłopaków. Frenchie został The Deepem, Hughie stał się Homelanderem, Kimiko wygląda jak Queen Maeve, a Mother's Milk jest A-Trainem.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1451941731713290246

To nie jest pierwsza parodia Disney+. Wcześniej serial naśmiewał się z reklam platformy streamingowej. Warto też wspomnieć, że Homelander jest parodią Supermana w The Boys. Co ciekawe Jack Quaid, który wciela się w Hughiego, będzie podkładać głos temu superbohaterowi DC w serialu My Adventures with Superman. Więc zamiana tej twarzy nie jest wcale przypadkowa.

Poniżej możecie zobaczyć satyryczną reklamę, w której The Deep (Chace Crawford) poleca wodę Liquid Death, która istnieje w prawdziwym życiu, a Amazon ją promuje. Znajduje się ona w puszce, która ma być lepsza dla środowiska niż plastik, zatruwający oceany. Superbohater ma dobre intencje, ale znowu nie wszystko mu wychodzi, bo palenie plastiku przy dzieciach nie jest dobrym pomysłem.

W The Boys oprócz Quaida, Acklesa i Crawforda występują również: Karl Urban, Antony Starr, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara i Nathan Mitchell. Do obsady nadchodzącej serii dołączyli Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Laurie Holden.