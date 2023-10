Pokolenie V – bohaterka serialu dołączy do ekipy Butchera w 4. sezonie The Boys? Ta teoria rozpala fanów serii

fot. materiały prasowe

W sieci zaczęła krążyć ciekawa teoria dotycząca Pokolenie V, która przewiduje, że Marie Moreau dołączy do Butchera i reszty drużyny w czwartym sezonie The Boys. Historia bohaterki jest podobna do Starlight z pierwszego sezonu. Dodatkowo dziewczyna również chce zostać superbohaterką z odpowiednich pobudek, przeciwstawiając się polityce Vought. W Pokoleniu V można znaleźć sporo nawiązać do głównego serialu, a teraz dostrzeżono potencjał na wielki crossover w czwartym sezonie popularnej produkcji platformy Prime Video.

Marie dołączy do ekipy Butchera?

Zacznij od tego, że Butcher i reszta ekipy powinna już wiedzieć o Marie. W trzecim sezonie Hughie kradnie pliki z Red River Institute, który okazuje się domem opieki dla osieroconych dzieci z supermocami, należącym do Vought. Zresztą fani zauważyli już, że profil wraz ze zdjęciem bohaterki Pokolenia V pojawia się na ekranie w odcinku, w którym Hughie przegląda pliki. Nawet jeżeli jakimś trafem jej profil został pominięty lub zignorowany, to Marie trafiła na pierwsze strony gazet za rzekome zabicie cudownego dziecka uniwersytetu, Golden Boya.

Moce dziewczyny należą do jednych z najpotężniejszych w uniwersum The Boys. Marie potrafi kontrolować swoją krew, aby wykorzystywać ją w walce. Butcher mógł więc zwrócić uwagę na bohaterkę Pokolenia V, aby znaleźć odpowiedniego superbohatera, który będzie w stanie pokonać Homelandera. Kluczowy jest tu czwarty odcinek, który ujawnia, że dziewczyna potrafi manipulować krwią w czyimś ciele, doprowadzając do eksplozji części ciała.

Nie wiemy zbyt wiele o fabule czwartego sezonu The Boys, ale Butcher, Hughie i reszta mogą zrekrutować Marie do swojej drużyny. Bohaterka może również stanąć na czele własnej drużyny superbohaterów, która będzie walczyć z Godolkinem i samym Vought. Nie byłoby więc dużą niespodzianką, gdyby w ostatnim odcinku Pokolenia V, lub w scenie po napisach, pojawił się któryś z członków drużyny Butchera, aby zwerbować Marie.

W piątym odcinku Pokolenia V Indira Shetty, dziekan Uniwersytetu Godolkina, mówi doktor Cardosie, że Marie ma enigmatycznego i wpływowego „dobroczyńcę”, co czynią ją niedostępną dla jakichkolwiek eksperymentów. Wspomnianym dobroczyńcą może być nowa prezes Vought, Ashley Barnett, były dyrektor generalny firmy, Stan Edgar, a nawet kandydat na prezydenta, Robert Singer. Nie można również wykluczyć, że to Starlight lub Grace Mallory chronią dziewczynę, aby w którymś momencie przeciągnąć ją na swoją stronę.

The Boys – czwarty sezon nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery na Prime Video.

