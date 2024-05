Niemiecki serial pobija rekordy oglądalności Amazon Prime Video. Maxton Hall dostanie 2. sezon

fot. Amazon Prime Video

Maxton Hall - Dwa światy to niemiecki serial, który miał swoją premierę na Amazon Prime Video. Produkcja niespodziewanie pobiła wszystkie rekordy oglądalności jeśli chodzi o produkcje międzynarodowe. Amazon oświadczył, że to największa taka premiera w historii serwisu. Maxton Hall - Dwa światy podbiło ekrany subskrybentów i było numerem jeden w 120 krajach. To również produkcja, która w ciągu zaledwie jednego tygodnia stała się najchętniej oglądaną w historii Prime Video. Nie dziwi zatem decyzja platformy o zamówieniu kolejnego sezonu niezwykle popularnego serialu.

O wydarzeniu wypowiedział się wiceprezydent Prime Video odpowiedzialny za produkcje międzynarodowe:

To raz jeszcze udowadnia, że lokalne historie mają potencjał, by trafić do globalnej publiczności.

Maxton Hall - Dwa światy - opis fabuły

Serial jest adaptacją bestsellerowej powieści Mony Kasten „Save Me'. Ruby, uczennica prywatnej szkoły Maxton Hall (Harriet Herbig-Matten), przez przypadek odkrywa pewną tajemnicę. Te okoliczności zmuszają ją do konfrontacji z aroganckim dziedzicem, milionerem — Jamesem Beaufortem (Damian Hardung). Chłopak musi zmierzyć się z bystrą uczennicą na stypendium – rozpoczynają walkę na dobre i na złe. James jest zdeterminowany, aby uciszyć Ruby... Jednak ich namiętna wymiana zdań niespodziewanie zapala iskrę!