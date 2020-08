The Boys - showrunner serialu już wie jak i kiedy skończy się produkcja

fot. Amazon

2. sezon serialu The Boys zbliża się wielkimi krokami. Jednak jak się okazuje showrunner programu już myśli o tym, jak zakończy się projekt. Producent serialu, Seth Rogen, powiedział w rozmowie z GamesRadar, że Erik Kripke, który kieruje projektem ma już plan na jego zakończenie, które lubi i, do którego dąży oraz idealną liczbę sezonów, jaką potrzebuje do realizacji swojego celu. Jednak od razu Rogen zaznaczył, że to wszystko potrafi bardzo się zmienić w trakcie pracy nad produkcją.

fot. Amazon

Serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa. W 2. sezonie nasi bohaterowie stają się zbiegami uciekającymi przed organami ścigania. Muszą się przegrupować i opracować nowy plan zniszczenia The Seven i firmy Vought.

W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 2. sezonu na Amazon Prime Video 4 września.