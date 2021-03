The Boys - czy Stormfront powróci w 3. sezonie? Aktorka komentuje

fot. Amazon Studios

Prace na planie zdjęciowym 3. sezonu The Boys rozpoczęły się w lutym 2021 roku. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Do obsady dołączył Jensen Ackles, który wcieli się w postać Soldier Boya. Jednak fani zastanawiają się czy w nadchodzącej serii do roli Stormfront powróci Aya Cash. Przypomnijmy, że w końcówce 2. sezonu ta bohaterka został potwornie okaleczona. Z kolei Eric Kripke, showrunner serialu, potwierdził, że Stormfront wciąż żyje.

Aya Cash podczas wywiadu dla EW.com wyraziła swoją niepewność, co do losu swojej superbohaterki w 3. sezonie. Jak sama powiedziała też chciałaby wiedzieć, czy powróci. Wyjaśniła, że obecnie nie bierze udziału w produkcji 3. serii. Dodała, że kontrakt zawarto tylko na jeden rok. Nie oznacza to, że jej powrót jest całkowicie wykluczony. Aktorka może być zobowiązana do trzymania w tajemnicy jej występu lub wrócić w mniejszej roli.

Obecnie Aya Cash promuje We Broke Up, czyli najnowszy film, w którym wystąpiła. Opowiada o Lori i Dougu, którzy zrywają z sobą tuż przed ślubem Bea, czyli młodszej siostry kobiety. Aby nie popsuć szczęścia młodej pary postanawiają udawać jeszcze przez jeden weekend, że są razem. Premiera 23 kwietnia 2021 roku w USA.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępna na Amazon Prime Video.