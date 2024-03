The Boys - TA postać powróci? Nowe grafiki z 4. sezonu

fot. Prime Video

Reklama

The Boys powrócą z 4. sezonem w czerwcu, ale wcześniej odbędzie się Comic Con w Meksyku. Pojawi się na nim Giancarlo Esposito, który wcielał się w Stana Edgara. Mówi się, że zostanie na nim zaprezentowany nowy zwiastun nadchodzącej serii.

Na potrzeby majowego CCXP Mexico stworzono grafiki z serialu, które znajdą się na plakietkach. Na Epic Pass jest Homelander, a na 3-dniowej wejściówce - Billy Butcher. Nie zabrakło również pozostałych głównych bohaterów z produkcji Prime Video. Możecie je zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Boys - grafiki z 4. sezonu

The Boys - grafika z 4. sezonu (plakietka z CCXP Mexico)

The Boys - Black Noir powróci w 4. sezonie?

Na jednej z plakietek imprezy, która odbędzie się w dniach 3-5 maja, możemy zobaczyć Black Noira, co może zaskakiwać, ponieważ ta postać zginęła w 3. sezonie. Natomiast spostrzegawczy widzowie dostrzegli go już wcześniej w zwiastunie 4. sezonu, a także na zdjęciach z planu. Grafika zdaje się potwierdzać powrót tego supka, który znowu będzie członkiem Siódemki. Jednak nie musi to oznaczać, że mamy do czynienia z tym samym Black Noirem, co do tej pory. Maska może skrywać oblicze kogoś innego - niektórzy uważają, że może to być Soldier Boy (Jensen Ackles). Nie jest też wykluczone, że twórcy wykorzystają zaskakujący motyw z komiksu, na którego podstawie powstaje serial.

The Boys - opis fabuły

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

W głównych rolach powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry. Pozostałe role zagrali Simon Pegg, Giancarlo Esposito, Laila Robins, a także Rosemarie DeWitt i Jeffrey Dean Morgan, którzy wcielą się w nowych bohaterów. Nie wiadomo, czy w serialu pojawią się również postacie znane z Pokolenia V.

The Boys - premiera trzech odcinków 4. sezonu 13 czerwca na Prime Video.