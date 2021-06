The Boys - Starlight w teledysku do piosenki z serialu

fot. Amazon Studios

The Boys to satyryczny serial o superbohaterach, który jest oparty na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona o tym samym tytule. Opowiada o grupie osób starających się zdemaskować prawdziwe i niegodziwe oblicze najpopularniejszych w mediach herosów.

Obecnie trwają prace nad 3. sezonem serialu Amazona. Do obsady dołączyli Jensen Ackles, który wcieli się w postać Soldier Boya oraz Katia Winter, która ma zagrać Little Ninę. Na razie do sieci nie trafiły nowe oficjalne materiały promocyjne związane z nadchodzącą serią. Ale The Boys nie dają o sobie zapomnieć, dzięki aktorom, którzy wrzucają do mediów społecznościowych wspólne zdjęcia z planu oraz Twitterowi.

Na twitterowym koncie Vought International, czyli serialowej organizacji, która czuwa nad wizerunkiem Supków udostępniono teledysk z piosenką Never Truly Vanish. Widzowie usłyszeli ją w 2. sezonie podczas pogrzebu Translucent (Alex Hassell), którą zaśpiewała Starlight w hołdzie poległemu bohaterowi. Co ciekawe wykonała ją Erin Moriarty, która wciela się w tę bohaterkę. W zabawnym wideoklipie występuje Starlight oraz przeźroczyści tancerze. Możemy też usłyszeć pełną wersję utworu, który skomponował Chris Lennertz, a wyprodukował Michael Saltzman.

https://twitter.com/VoughtIntl/status/1400482434764869635

W obsadzie 3. sezonu znajdują się również Karl Urban, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.