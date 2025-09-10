placeholder
Reklama
placeholder

Dobrze czytacie: nowy film Nicolasa Cage'a o Jezusie z kategorią wiekową R

Wiele osób zastanawiało się, czego spodziewać się po horrorze o dzieciństwie Jezusa. Wychodzi na to, że całkiem sporo krwawych i mocnych scen.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
nicolas cage The Carpenter’s Son syn cieśli
Syn Cieśli mate
Reklama

Pod koniec sierpnia 2025 roku pokazano zwiastun intrygującego filmu The Carpenter’s Son z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Produkcja ma pokazać dzieciństwo Jezusa, jednak przez soczewki kina grozy. Po takim opisie trudno powiedzieć, czego się właściwie spodziewać, jednak w tym tygodniu horror dostał kategorią wiekową R ze względu na mocne i krwawe sceny oraz odrobinę nagości na ekranie. Wygląda więc na to, że twórcy naprawdę postanowili „pójść na całość”.

The Carpenter’s Son - fabuła, obsada, reżyseria

Nicolas Cage zagra Cieślę, FKA twigs Matkę, a Noah Jupe Chłopca. Film jest inspirowany Ewangelią Dzieciństwa Tomasza. Za reżyserię odpowiada Lotfy Nathan. Opis ze strony Bloody Disgusting, która specjalizuje się w horrorach, brzmi: Syn znany tylko jako Chłopiec zostaje odwiedzony przez inne tajemnicze dziecko i zaczyna buntować się przeciwko swojemu opiekunowi, Cieśli, ujawniając wrodzone moce i los wykraczający poza ludzkie pojmowanie. Chłopiec i jego rodzina stają się celem ataków zarówno sił na Ziemi, jak i na Niebie.

Kiedy premiera The Carpenter’s Son? Film ma wyjść jesienią 2025 roku, jednak nie ujawniono dokładnej daty premiery. 

Źródło: Bloody Disgusting

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
nicolas cage The Carpenter’s Son syn cieśli
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Sims 4: Przygoda wzywa
-

Twój Sim i jego zmyślony przyjaciel na wakacjach. Zwiastun dodatku The Sims 4

2 Zendaya - 14/1
-

Twórca Hannibala chciałby zrobić nowe Milczenie owiec. W roli głównej widzi gwiazdę Spider-Mana i Diuny

3 Łup
-

Ben Affleck i Matt Damon jako policjanci z problemem na głowie. Oto zwiastun filmu Łup

4 21. Vinci
-

Vinci 2 - znamy datę premiery w Netflixie

5 Materiał promujący film Superman
-

Superman to wielki hit VOD. W grę wchodzą kolejne dziesiątki milionów dolarów

6 Wednesday
-

Powstanie spin-off Wednesday! Znamy głównego bohatera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e174

Moda na sukces

s38e167

Zatoka serc

s27e26

Big Brother (US)

s42e03

s20e18

America’s Got Talent

s2025e177

Anderson Cooper 360

s05e01

Miłość jest ślepa: Brazylia

s11e09

The Amazing Race Canada
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guy Ritchie
Guy Ritchie

ur. 1968, kończy 57 lat

Chris Columbus
Chris Columbus

ur. 1958, kończy 67 lat

Ryan Phillippe
Ryan Phillippe

ur. 1974, kończy 51 lat

Colin Firth
Colin Firth

ur. 1960, kończy 65 lat

Elyse Levesque
Elyse Levesque

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

8

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

9

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

10

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV