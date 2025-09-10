Dobrze czytacie: nowy film Nicolasa Cage'a o Jezusie z kategorią wiekową R

mate

Pod koniec sierpnia 2025 roku pokazano zwiastun intrygującego filmu The Carpenter’s Son z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Produkcja ma pokazać dzieciństwo Jezusa, jednak przez soczewki kina grozy. Po takim opisie trudno powiedzieć, czego się właściwie spodziewać, jednak w tym tygodniu horror dostał kategorią wiekową R ze względu na mocne i krwawe sceny oraz odrobinę nagości na ekranie. Wygląda więc na to, że twórcy naprawdę postanowili „pójść na całość”.

The Carpenter’s Son - fabuła, obsada, reżyseria

Nicolas Cage zagra Cieślę, FKA twigs Matkę, a Noah Jupe Chłopca. Film jest inspirowany Ewangelią Dzieciństwa Tomasza. Za reżyserię odpowiada Lotfy Nathan. Opis ze strony Bloody Disgusting, która specjalizuje się w horrorach, brzmi: Syn znany tylko jako Chłopiec zostaje odwiedzony przez inne tajemnicze dziecko i zaczyna buntować się przeciwko swojemu opiekunowi, Cieśli, ujawniając wrodzone moce i los wykraczający poza ludzkie pojmowanie. Chłopiec i jego rodzina stają się celem ataków zarówno sił na Ziemi, jak i na Niebie.

Kiedy premiera The Carpenter’s Son? Film ma wyjść jesienią 2025 roku, jednak nie ujawniono dokładnej daty premiery.