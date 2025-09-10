Dobrze czytacie: nowy film Nicolasa Cage'a o Jezusie z kategorią wiekową R
Wiele osób zastanawiało się, czego spodziewać się po horrorze o dzieciństwie Jezusa. Wychodzi na to, że całkiem sporo krwawych i mocnych scen.
Pod koniec sierpnia 2025 roku pokazano zwiastun intrygującego filmu The Carpenter’s Son z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Produkcja ma pokazać dzieciństwo Jezusa, jednak przez soczewki kina grozy. Po takim opisie trudno powiedzieć, czego się właściwie spodziewać, jednak w tym tygodniu horror dostał kategorią wiekową R ze względu na mocne i krwawe sceny oraz odrobinę nagości na ekranie. Wygląda więc na to, że twórcy naprawdę postanowili „pójść na całość”.
The Carpenter’s Son - fabuła, obsada, reżyseria
Nicolas Cage zagra Cieślę, FKA twigs Matkę, a Noah Jupe Chłopca. Film jest inspirowany Ewangelią Dzieciństwa Tomasza. Za reżyserię odpowiada Lotfy Nathan. Opis ze strony Bloody Disgusting, która specjalizuje się w horrorach, brzmi: Syn znany tylko jako Chłopiec zostaje odwiedzony przez inne tajemnicze dziecko i zaczyna buntować się przeciwko swojemu opiekunowi, Cieśli, ujawniając wrodzone moce i los wykraczający poza ludzkie pojmowanie. Chłopiec i jego rodzina stają się celem ataków zarówno sił na Ziemi, jak i na Niebie.
Kiedy premiera The Carpenter’s Son? Film ma wyjść jesienią 2025 roku, jednak nie ujawniono dokładnej daty premiery.
Źródło: Bloody Disgusting
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1985, kończy 40 lat