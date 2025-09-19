Tim Robinson był świadkiem problemu w The Chair Company. Zwiastun nowej komedii HBO Max

fot. HBO Max

The Chair Company to nowa komedia od HBO Max. W niej Tim Robinson wciela się w Rona, który "był świadkiem problemu". Okazuje się, że był to "duży problem". W nowym zwiastunie, który możecie zobaczyć poniżej, bohater zaczyna rozpracowywać olbrzymi spisek przestępczy.

Serial stworzyli Robinson oraz Zach Kanin, którzy napisali również scenariusz. Obaj pracowali razem już wcześniej nad programami I Think You Should Leave with Tim Robinson i Detroiters. Znają się z pisania scenariuszy do Saturday Night Live. W obsadzie znajdują się także Lake Bell jako Barb Trosper, Sophia Lillis jako Natalie Trosper, Will Price jako Seth Trosper i Joseph Tudisco jako Mike Santini. Lou Diamond Phillips gra Jeffa Levjmana.

The Chair Company będzie mieć premierę 12 października na amerykańskim HBO.

The Chair Company - zwiastun

The Chair Company - zdjęcia