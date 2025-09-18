Ostatni sezon Outlandera ze zwiastunem. Zapowiada się na finał pełen emocji
Stacja STARZ opublikowała zwiastun finałowego, ósmego sezonu Outlandera. To kolejne wideo, które jest wspominkową podróżą przez relację Claire i Jamie'go
Odliczanie do końca ósmego i ostatniego sezonu Outlandera oficjalnie się rozpoczęło wraz z premierą pierwszego zwiastuna. Zwiastun zabiera fanów w podróż przez czas – od momentu, kiedy Jamie i Claire się poznali, aż po okres gdy są starzy i siwi, ale wciąż tak samo zakochani jak kiedyś.
Outlander - zwiastun 8. sezonuhttps://www.youtube.com/watch?v=s08y9tzti14
Na początku ósmego sezonu Jamie i Claire odkrywają, że wojna dotarła do Fraser’s Ridge, tętniącej życiem osady, która rozkwitła podczas ich nieobecności. Z nowymi mieszkańcami i zmianami Frasery muszą zdecydować, co są gotowi poświęcić dla domu i dla siebie. Choć stoją razem wobec zagrożeń z zewnątrz, rodzinne sekrety grożą rozdarciem ich od środka, a walka o wioskę dopiero się zaczyna.
W Outlanderze występują również: Sophie Skelton jako Brianna MacKenzie, Richard Rankin jako Roger MacKenzie, John Bell jako Young Ian, David Berry jako Lord John Grey, Charles Vandervaart jako William Ransom, Izzy Meikle-Small jako Rachel Hunter i Joey Phillips jako Denzell Hunter.
Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Catríona Balfe i Sam Heughan pełnią funkcję producentów wykonawczych Outlandera, którego produkcją zajmuje się Sony Pictures Television.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1978, kończy 47 lat