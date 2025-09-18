placeholder
Ostatni sezon Outlandera ze zwiastunem. Zapowiada się na finał pełen emocji

Stacja STARZ opublikowała zwiastun finałowego, ósmego sezonu Outlandera. To kolejne wideo, które jest wspominkową podróżą przez relację Claire i Jamie'go
Tomasz Hudyga
Tagi:  outlander 
8 sezon zwiastun
Outlander - sezon 8 Starz
Odliczanie do końca ósmego i ostatniego sezonu Outlandera oficjalnie się rozpoczęło wraz z premierą pierwszego zwiastuna. Zwiastun zabiera fanów w podróż przez czas – od momentu, kiedy Jamie i Claire się poznali, aż po okres gdy są starzy i siwi, ale wciąż tak samo zakochani jak kiedyś.

Outlander - zwiastun 8. sezonu

https://www.youtube.com/watch?v=s08y9tzti14

Na początku ósmego sezonu Jamie i Claire odkrywają, że wojna dotarła do Fraser’s Ridge, tętniącej życiem osady, która rozkwitła podczas ich nieobecności. Z nowymi mieszkańcami i zmianami Frasery muszą zdecydować, co są gotowi poświęcić dla domu i dla siebie. Choć stoją razem wobec zagrożeń z zewnątrz, rodzinne sekrety grożą rozdarciem ich od środka, a walka o wioskę dopiero się zaczyna.

W Outlanderze występują również: Sophie Skelton jako Brianna MacKenzie, Richard Rankin jako Roger MacKenzie, John Bell jako Young Ian, David Berry jako Lord John Grey, Charles Vandervaart jako William Ransom, Izzy Meikle-Small jako Rachel Hunter i Joey Phillips jako Denzell Hunter.

Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Catríona Balfe i Sam Heughan pełnią funkcję producentów wykonawczych Outlandera, którego produkcją zajmuje się Sony Pictures Television.

Źródło: deadline.com

