The Church of the Living Dangerously - Christian Bale zagra pastora i przemytnika narkotyków

W roli Johna Lee Bishopa zobaczymy Christiana Bale'a (Mroczny Rycerz). Mężczyzna przeżył straszne dzieciństwo, w którym bywał zmuszany do walk na gołe pięści. Postanowił zostać pastorem w kościele The Living Hope, który w szczytowym okresie rozrósł się tak bardzo, że zapełnił blisko 800 metrów kwadratowych dawnego supermarketu K-Mart w Portland w stanie Oregon. To właśnie tam przywoził egzotyczne zwierzęta na kazanie o Arce Noego, a gdy omal nie został poturbowany przez tygrysa bengalskiego, którego przyniósł na ambonę, pastor stał się prawdziwą gwiazdą.

John Lee Bishop był także bohaterem licznych skandali - mimo iż kościół uważał, że każdy zasługuje na wybaczenie, parafianie nie byli w stanie wybaczyć żonatemu pastorowi romansu z pracownikiem kościoła oraz uzależnienia od środków przeciwbólowych i alkoholu. Syn pastora, David, popadł w nałóg, uzależniając się od metaamfetaminy oraz heroiny. W celu zrozumienia ich działania, pastor zażywał narkotyki wraz z młodzieżą, co doprowadziło go do ich przemytu dla meksykańskiego kartelu. Po 20 próbach ucieczki został złapany na granicy meksykańskiej, przez co został skazany na pięć lat więzienia.

Producentem wykonawczym został David Kushner wraz z Christianem Balem. Za scenariusz odpowie nagrodzony Oscarem Charles Randolph (Big Short), który również został producentem filmu u boku Margaret Riley (Gorący temat) oraz Ellen Goldsmith Vein i Erica Robinsona z The Gotham Group.

Data premiery nie jest jeszcze znana.