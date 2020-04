The Conners - będzie trzeci sezon spin-offu Roseanne? Gwiazdy serialu wynegocjowały kontrakty

Według Deadline gwiazdy sitcomu The Conners - a dokładniej Sara Gilbert (będąca również producentem wykonawczym), John Goodman, Laurie Metcalf i Lecy Goranson - wynegocjowały warunki kontraktów, które umożliwią kontynuację serialu. Stacja ABC nie ogłosiła jeszcze oficjalnie planów na 3. serię, jednak biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności oraz fakt, że jest to najchętniej oglądany serial komediowy stacji, wydaje się to jedynie formalnością. Według źródła rozmowy są w toku. 3. sezon miałby również składać się z 19. odcinków.

Przypominamy, że The Conners to sitcom wyprodukowany przez Mohawk Productions, Gilbert TV, Jax Media oraz Werner Entertainment, który jest spin-offem serialu Roseanne. Serial jest emitowany od 16 października 2018 roku na ABC. Fabuła opowiada o dalszych losach rodzinny Connerów.