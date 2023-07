The Continental: Ze świata Johna Wicka - gdzie obejrzeć w Polsce? Jest data premiery

fot. Peacock

The Continental: Ze świata Johhna Wicka to trzyodcinkowy serial, który jest prequelem i zarazem spin-offem kinowej serii John Wick. Oficjalnie ogłoszono, że polska premiera odbędzie się 22 września na platformie streamingowej Prime Video. Oznacza to, że jest obejrzymy pierwszy odcinek równocześnie z premierą w USA. Pozostałe dwa odcinki co tydzień.

The Continental - o czym jest serial?

Trzyczęściowy serial odkryje historię kultowego hotelu dla zabójców, który jest centralnym elementem uniwersum Johna Wicka. W produkcji zobaczymy młodego Winstona Scotta, który zostaje wciągnięty w rzeczywistość Nowego Jorku lat 70-tych, aby zmierzyć się z przeszłością, o której myślał, że jest już za nim. Winston obiera śmiertelnie niebezpieczną ścieżkę przez tajemnicze podziemia hotelu, podejmując próbę jego przejęcia, gdzie ostatecznie zasiądzie na tronie.

The Continental - Mel Gibson

Fani pokochają The Continental, ponieważ podobnie jak filmy o John'ym Wicku, jest to szalona, zabawna jazda, z kolorową i odważną historią, ze specjalnymi efektami dźwiękowymi. Również obsada postaci jest wyjątkowa. Takiego połączenia nie znajdziesz w normalnych filmach ze względu na świat, w którym się znajdujemy – mówi Albert Hughes, reżyser i producent wykonawczy.

Colin Woodell wchodzi w buty Iana McShane'a, aby zagrać młodego Winstona, podczas gdy Ayomide Adegun przejmuje rolę Charona po zmarłym Lance'u Reddicku. W serialu występują również Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain i Hubert Point-Du Jour.