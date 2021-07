The Continetal - szczegóły serialu w świecie Johna Wicka. Budżet na odcinek większy niż w Grze o tron

materiały promocyjne

The Continental osadzony jest w świecie Johna Wicka, ale rozgrywa się 40 lat przed wydarzeniami i jest genezą hotelu dla zawodowych zabójców. Bohaterem jest Winston, który zaczyna pracę w hotelu dla zabójców w Nowym Jorku. Historia rozgrywa się w latach 70. Winston to oczywiście postać, którą w serii grał Ian McShane.

Pierwszy odcinek pierwotnie miał wyreżyserować Chad Stahelski, współtwórca Johna Wicka i współszef grupy kaskaderów z 87Eleven odpowiedzialnej za sceny akcji w całej serii i również serialu, ale ta decyzja została zmieniona. The Hollywood Reporter ogłasza, że pierwszy i trzeci odcinek wyreżyseruje Albert Hughes. który razem z bratem reżyserował m.in. film Księga ocalenia, a sam stał za kamerą filmu Alfa oraz pilota serialu The Good Lord Bird. Tym samym dziennikarze ogłaszają, że The Continental ma mieć tylko trzy odcinki. Reżyser drugiego odcinka nie został ujawniony. Stahelski i David Leitch są producentami wykonawczymi.

Najpierw miał być to pełnoprawny serial w stacji kablowej Starz, ale potem podjęto decyzję o zmianie koncepcji. Stąd przebudowa projektu na trzyodcinkowe wydarzenie. Każdy odcinek ma trwać mniej więcej 90 minut, a budżet każdego to 20 mln dolarów. Dla porównania jest to więc większa kwota niż miały pojedyncze odcinki Gry o tron.

The Continental - data premiery nie została ujawniona.