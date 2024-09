Ubisoft zaskakuje. The Crew 2 i Motorfest otrzymają tryby offline!

fot. Ubisoft

Jakiś czas temu w sieci zrobiło się głośno wokół sytuacji z pierwszym The Crew. Serwery tej produkcji zostały zamknięte 31 marca 2024 roku, a z racji tego, że był to tytuł "always online", to gracze utracili dostęp do całej zawartości. Wygląda jednak na to, że Ubisoft postanowił wyciągnąć wnioski z przytłaczająco negatywnych reakcji społeczności i nie zamierza dopuścić, by to się powtórzyło.

Podczas odbywającego się niedawno The Crew Showcase 2024, które poświęcono planom dalszego rozwoju najnowszej odsłony serii, The Crew Motorfest, Stéphane Beley ze studia Ivory Tower zapewnił, że twórcy przyglądają się obecnie różnym opcjom. Już teraz potwierdzono jednak, że obie obecne nadal na rynku odsłony serii (The Crew 2 oraz właśnie Motorfest) otrzymają możliwość gry offline.

Dziś chcielibyśmy wyrazić nasze zaangażowanie w przyszłość The Crew 2 i The Crew Motorfest. Aktualnie zastanawiamy się nad różnymi rozwiązaniami i możemy potwierdzić, że wprowadzimy tryb offline, który zapewni długą żywotność obu tytułom.

Warto również przypomnieć, że 31 lipca ruszyła zbiórka podpisów pod europejską inicjatywą "Stop niszczeniu gier wideo". Ma ona na celu sprawienie, by wydawcy sprzedający gry w Unii Europejskiej pozostawiali je w grywalnym stanie nawet po zakończeniu oficjalnego wsparcia.