Star Wars Outlaws z łatwiejszym skradaniem? Ubisoft wypuścił aktualizację

fot. Ubisoft

Star Wars Outlaws na wszystkich platformach otrzymało nową aktualizację. Patch o numerze 1.1.2 wprowadza szereg zmian, wśród których nie zabrakło również usprawnień w skradaniu, dzięki którym niektóre bardziej wymagające fragmenty mogą stać się odrobinę mniej frustrujące. Wprowadzono także między innymi możliwość przesyłania zapisów pomiędzy platformami oraz poprawiono optymalizację na PC. Nie zabrakło też standardowych usprawnień mających na celu wyeliminowania błędów i zwiększenie stabilności działania.

Patch jest już dostępny na PC, PS5 i Xbox Series X|S, a jego rozmiar w zależności od platformy wynosi od ok. 1,9 GB do 2,25 GB. Z pełną listą wprowadzonych zmian możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Ubisoftu, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, to odsyłamy do naszej recenzji.