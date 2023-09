The Crown - ten wątek pojawi się w 6. sezonie. Netflix wrzuca zdjęcie

Źródło: materiały prasowe

Netflix opublikował zdjęcie zapowiadające 6. sezon The Crown. Ono zapowiada, że pojawi się w nim wątek ślubu księcia Karola z Camillą Parker-Bowles, do którego doszło w 2005 roku. Obok tego według zapowiedzi poruszona zostanie kwestia śmierci księżnej Diany.

The Crown - zdjęcie zapowiadające 6. sezon

https://twitter.com/NetflixUK/status/1698682323321885062

Przypomnijmy, że w sierpniu 2023 roku podczas festiwalu w Edynburgu producentka The Crown Suzanne Mackie wyjawiła, że kwestia śmierci Księżnej Diany była długo dyskutowana i podeszli do tego ostrożnie i z szacunkiem. Ma do tego dojść w początkowych odcinkach 6. sezonu.

The Crown - data premiery finałowej serii nie jest znana. Wiadomo jedynie, że odbędzie się ona jeszcze w 2023 roku. Potwierdzono, że to ostatni sezon.