The Crown - Jonathan Pryce w obsadzie 5. i 6. sezonu. Kogo zagra?

fot. Amazon Studios

The Crown może się pochwalić znakomitą obsadą 5. i 6. sezonu. Podobnie, jak w trzeciej serii nastąpi w nich zmiana aktorów po przeskoku czasowym, dlatego w królową Elżbietę II wcieli się Imelda Staunton za Olivię Colman, a Lesley Manville zagra księżniczkę Małgorzatę za Helenę Bonham Carter. W nowych sezonach dołączy do nich Jonathan Pryce, który zagra księcia Filipa, męża królowej i zastąpi w tej roli Tobiasa Menziesa.

Prace nad piątym sezonem rozpoczną się dopiero w połowie 2021 roku. Przerwa między seriami nie jest związana z pandemią koronawiursa, lecz była już wcześniej zaplanowana. To oznacza, że na premierę piątej odsłony serialu będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do 2022 roku. Z kolei 4. sezon The Crown, który jest już nakręcony czeka na ogłoszenie daty premiery na Netflixie.

Jonathan Pryce za rolę w Dwóch papieżach został nominowany w 2020 roku do Oscara oraz Złotego Globa. Możemy go kojarzyć z serialu Gra o Tron, w którym wcielał się w postać Wielkiego Wróbla (Tobias Menzies również występował w tym serialu, jako Edmure Tully), a także z Tabu i Piratów z Karaibów.