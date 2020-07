The Crown wzmacnia obsadę 5. sezonu. Kogo zagra Lesley Manville?

The Crown to serial biograficzny opowiadający o losach królowej Elżbiety II. Do tej pory wyprodukowano trzy sezony oraz ukończono produkcję czwartej serii. Netflix potwierdził, że piąty sezon będzie ostatnim. Obecnie trwają prace i kompletowanie obsady. Ogłoszono imię i nazwisko aktorki, która wcieli się w księżniczkę Małgorzatę. Rola ta przypadła Lesley Manville. Przypomnijmy, że na początku 2020 roku ujawniono, że najstarszą wersję królowej zagra Imelda Staunton (Harry Potter i Zakon Feniksa), która zastąpi Olivię Colman w tej roli.

Brytyjka obsadzona w roli Małgorzaty zagrała w obu filmach Czarownica, a za rolę w Nici widmo otrzymała nominację do Oscara. Niedawno wystąpiła też w serialach takich jak Save Me, Świat w ogniu: Początki, Mum czy Rozpustnice. A w Love Life pełniła rolę narratorki. Teraz zagra ważną historyczną postać w The Crown. Tak komentuje ten wybór:

Nie mogę być bardziej szczęśliwa mogąc zagrać księżniczkę Małgorzatę. Przejmuję pałeczkę po dwóch nadzwyczajnych aktorkach i naprawdę nie chcę obniżyć poprzeczki. Ponadto grając rodzeństwo z moją dobrą przyjaciółką Imeldą Staunton będzie niczym innym, jak całkowitą przyjemnością - czytamy na oficjalnym Twitterze The Crown

https://twitter.com/TheCrownNetflix/status/1278599466845704192

Prace nad piątym sezonem The Crown rozpoczną się dopiero w 2021 roku.

The Crown - premiera czwartego sezonu powinna odbyć się jeszcze w tym roku.