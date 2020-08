The Crown - kolejna aktorka dołącza do obsady. Kto zagra księżną Dianę?

fot. Netflix

Choć zdjęcia do piątego sezonu The Crown zaczną się dopiero w połowie 2021 roku to Netflix nie szczędzi fanom serialu kolejnych castingowych nowinek. 12 sierpnia ogłoszono, że do obsady dołączył Jonathan Pryce, który zagra księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II. Teraz potwierdzono, że Elizabeth Debicki wcieli się w księżną Dianę.

Przypomnijmy, że Diana zginęła 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu w wypadku samochodowym uciekając przed paparazzi. Była matką księcia Williama oraz księcia Harry'ego, a także żoną księcia Karola, z którym wzięła rozwód w 1996 roku. Miłość narodu brytyjskie zyskała, dzięki działalności dobroczynnej i charytatywnej.

Elizabeth Debicki to australijska aktorka znana z filmów Wielki Gatsby, Kryptonim U.N.C.L.E. czy Strażnicy Galaktyki vol. 2. Niebawem obejrzymy ją w TENET. Jej ojciec był Polakiem, a matka Australijką o irlandzkich korzeniach. Aktorka jest podekscytowana rolą Diany.

Duch księżnej Diany, jej słowa i jej działalność wciąż żyją w sercach wielu ludzi. To wielki zaszczyt i honor móc dołączyć do tego mistrzowskiego serialu, który wciągnął mnie od pierwszego odcinka.

Obok Debicki w 5. i 6. sezonie obejrzymy Imeldę Staunton, jako Elżbietę II (zastąpi Olivię Colman) i Lesley Manville, jako księżniczkę Małgorzatę (zastąpi Helenę Bonham Carter). Nowy sezon zadebiutuje najprawdopodobniej dopiero w 2022 roku.

4. sezon The Crown wciąż czeka na ogłoszenie daty premiery przez Netflix.