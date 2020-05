The CW - plakaty seriali Walker i Kung Fu. Jaki los czeka The Lost Boys?

The CW jest jedną ze stacji, która będzie musiała poradzić sobie ze zmianami w ramówce spowodowanymi koronawirusem. Powracające seriale zostały wstrzymane, podobnie jak kilka nowych projektów. Stacja zdecydowała się na podjecie decyzji odnośnie czterech pilotów seriali. Wybrano dwie produkcje: Kung Fu i The Republic of Sarah. Odrzucono z kolei The Lost Boys i Maverick.

The Lost Boys to serialowa wersja filmu Straceni chłopcy z 1987 roku. Pilot nakręcono w zeszłym roku, ale zarząd nie zdecydował się na zamówienie pełnego sezonu. Akcja miała rozgrywać się w miasteczku Santa Carla, do którego dwaj bracia przenoszą się wraz ze swoją matką po tragicznej śmierci ich ojca. Bohaterowie odkryliby, że w mieście działa gang wampirów. Teraz portal Deadline cytując prezesa The CW, Marka Pedowitza podaje, że ponownie odrzucono ten projekt. Okazuje się jednak, że jest to ważna produkcja dla Pedowitza i dla jednego z producentów Roba Thomasa, który mocno jest przywiązany do tego serialu. Prezes stacji zapewnia, że gdy skończy się obecne zamieszanie, powrócą do rozmów i zastanowią się, co można zrobić najlepszego dla tego projektu.

Stacja The CW nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie serialu Katy Keene. Serialowy spin-off Riverdale uzyskał niezłe wyniki w głównym paśmie oraz o wiele lepsze jeśli chodzi o streaming. Decyzja ma zostać podjęta w ciągu kilku tygodni, kiedy produkcja ta trafi dodatkowo na HBO Max pod koniec tego miesiąca. Wtedy ma być pełny obraz potencjału serialu, choć jak podkreśla Pedowitz - poziom produkcji oraz jego wyniki są zadowalające.

Dostaliśmy też pierwszy plakat serialu Kung Fu od producentów Grega Berlantiego i Sary Schecter. Serial, będący nową odsłoną serialu telewizyjnego z lat 70., w którym gra David David Carradine, koncentruje się na młodej chińsko-amerykańskiej kobiecie, która kończy naukę i podróżuje do chińskiego klasztoru, by trenować - tylko po to, by wrócić do koszmarnego San Francisco będącego jej domem, gdzie panuje duża przestępczość. Jak można się spodziewać, bierze sprawy w swoje ręce, rozpoczynając wojnę z przestępczością napędzaną sztukami walki. W obsadzie są Olivia Liang, Kheng Hua Tan, Shannon Dang, Jon Prasida, Eddie Liu, Gavin Stenhouse, Gwendoline Yeo i Tzi Ma. Zobaczcie plakat:

Źródło: The CW

Mamy także pierwszy plakat promujący remake Strażnika Teksasu zatytułowany Walker. W głównej roli wystąpi Jared Padalecki (Nie z tego świata). Produkcja zadebiutuje w styczniu 2021 roku. Zobaczcie: