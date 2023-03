Saints Row - to nie koniec rozwoju gry. Twórcy mają ambitne plany na przyszłość

fot. Deep Silver

Saints Row zadebiutowało w sierpniu 2022 roku. Produkcja spotkała się z mieszanym odbiorem ze strony krytyków, ale twórcy nie zamierzają rezygnować z dalszego rozwoju swojego dzieła. Wręcz przeciwnie: opublikowali w sieci plany na kolejne miesiące i trzeba przyznać, że brzmią one bardzo ambitnie. Do gry ma trafić bowiem kilka sporych dodatków.

W pierwszej kolejności, bo już w kwietniu, gracze otrzymają kosmetyczny pakiet zawartości inspirowanej Dead Island 2. W maju posiadacze przepustki sezonowej otrzymają dodatek zatytułowany The Heist and Hazardous, czyli zestaw nowych misji, wydarzeń i przedmiotów kosmetycznych. Darmowa, majowa aktualizacja doda zaś do gry nowy region Santo Ileso, zmiany w systemie walki oraz tryb fotograficzny. Późniejsze miesiące przyniosą zaś kolejne nowości. Z pełną ich listą możecie zapoznać się na poniższej, oficjalnej grafice.

https://twitter.com/SaintsRow/status/1640715475419303936

Saints Row dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.