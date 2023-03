The Last of Us: Part I - wersja PC z problemami. Naughty Dog zapowiada poprawki

fot. SIE

28 marca na PC zadebiutowało The Last of Us Part I. Tym razem trudno jednak mówić o szczególnie udanej premierze, bo w sieci bardzo szybko zaczęły pojawiać się głosy krytyki ze strony rozczarowanych graczy. Zmagają się oni z poważnymi spadkami płynności, zawieszaniem się i szeregiem innych problemów technicznych, które uniemożliwiają cieszenie się rozgrywką. Sytuacja jest tak zła, że na ten moment gra ma zaledwie 32% pozytywnych opinii na Steam przy ponad 5000 tysiącach głosów.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że deweloperzy ze studia Naughty Dog są świadomi problemów i zapowiedzieli, że weryfikują zgłoszenia i będą pracować nad wprowadzeniem niezbędnych poprawek. W niedalekiej przyszłości powinniśmy więc doczekać się aktualizacji, która ulepszy działanie The Last of Us: Part I na PC.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1640844498535329792

The Last of Us: Part I to remake pierwszej części serii. Więcej na jego temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.