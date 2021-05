The Dark Pictures Anthology: House of Ashes na pierwszym zwiastunie

Bandai Namco

Bandai Namco opublikowało zwiastun trzeciej odsłony serii The Dark Pictures Anthology. Po Man of Medan oraz Little Hope przyszedł czas na House of Ashes. Produkcja zaplanowana jest na ten rok, a poniższe wideo jest tylko zapowiedzią większego materiału (pojawi się on w sieci 27 maja), który przybliży nam mroczną historię, z jaką będą musieli się zmierzyć bohaterowie The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

Na obecną chwilę na temat historii wiemy tylko tyle, ile zdradza oficjalny opis dostarczony przez wydawcę:

Jest rok 2003. W cieniu gór Zagros w Iraku, jednostka wojskowa znajduje się pod ostrzałem sił irackich. W wyniku strzelaniny powstało silne drżenie, które otworzyło szczelinę w ziemi, powodując, że żołnierze wpadają do ruin zagrzebanej świątyni sumeryjskiej. Odcięci od komunikacji z kolumną nasi bohaterowie są uwięzieni w przerażającym podziemiu, nieświadomi tego, że coś starożytnego i złego obudziło się w cieniu i znalazło nowe ofiary do polowania.

House of Ashes zmierza na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Dokładna data premiery nie jest znana.