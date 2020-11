The Dark Pictures Anthology: House of Ashes - nowa odsłona cyklu zapowiedziana

Bandai Namco

Na zakończenie The Dark Pictures: Man of Medan mogliśmy obejrzeć pierwszy zwiastun The Dark Pictures: Little Hope - można było więc spodziewać się, że po zakończeniu tego drugiego tytułu otrzymamy materiał promujący kolejną odsłonę tej antologii. Tak rzeczywiście się stało i dostaliśmy wideo, które promuje The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Ta odsłona zapowiada się jednak nieco inaczej od poprzedniczek.

Materiał wideo, który możecie obejrzeć poniżej, przedstawia m.in. wojskowy śmigłowiec, z którego desant wykonuje niewielka grupka żołnierzy mierząca się z niezidentyfikowanym przeciwnikiem. House of Ashes prawdopodobnie zabierze graczy w podróż do pustynnej lokacji i zwiedzimy w niej także mroczne i prawdopodobnie niebezpiecznie jaskinie, w których znajdują się tajemnicze posągi.

Ciekawe, jaką opowieść tym razem zaserwują nam twórcy. Był już statek widmo i polowanie na czarownice. Na kanwie jakiej opowieści, legendy Supermassive Games przygotowuje nową odsłonę The Dark Pictures? Tego jak na razie nie wiadomo.

Premiera gry w 2021 roku. Platformy docelowe nie zostały ujawnione. Najpewniej jednak gry możemy spodziewać się na PC oraz konsolach z rodziny PlayStation i Xbox.