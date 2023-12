Stworzyli The Day Before i się zamykają. Studio Fnatastic nie będzie dalej rozwijać swojej gry

fot. Fntastic

Reklama

Informacja o zamknięciu Fntastic została przekazana poprzez oświadczenie opublikowane na platformie X. Firma przekazała tam, że The Day Before zawiodło pod kątem finansowym, a im brak jest środków na dalszy rozwój tego tytułu. Wszystkie pieniądze mają być bowiem przeznaczane na spłatę długów wobec partnerów. Mimo tego ogłoszenia, gra nadal dostępna jest do zakupu na Steamie.

Fntastic zwróciło się do swojej społeczności w oświadczeniu, wyrażając oddanie procesowi tworzenia The Day Before i przyznając się do stojących przed nimi wyzwań.

Włożyliśmy wszelkie nasze wysiłki, zasoby i godziny pracy w rozwój The Day Before, który był naszą pierwszą dużą grą. Naprawdę chcieliśmy wydać nowe łatki, aby ujawnić pełny potencjał gry, ale niestety nie mamy środków na kontynuację prac - czytamy w dalszej części oświadczenia studia.

https://twitter.com/FntasticHQ/status/1734265789237338453

Twórcy zaznaczają, że podczas rozwoju nie pobrali żadnych pieniędzy od społeczności graczy, nie było przedpłat ani kampanii crowdfundingowych. Pieczołowicie pracowali nieprzerwanie przez pięć lat, ostatecznie wydając coś, co śmiało może konkurować z King Kongiem czy przygodami Golluma.

The Day Before aktualnie może „pochwalić się” ponad 20 tysiącami recenzji na Steam, z czego niespełna 19 tys. z nich to są negatywne opinie o grze.

Jaki będzie dalszy los The Day Before i innego projektu Fntastic, produkcji pod tytułem Propnight? Nie wiadomo. Jednak firma zapewnia, że serwery obu tych produkcji pozostaną włączone pomimo zamknięcia studia.