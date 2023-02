The Day Before zmieni tytuł? Wszystko przez prawa do nazwy

fot. Fntastic

Wygląda na to, że gra The Day Before może nie ukazać się pod tytułem, pod jakim jest promowana. Fntastic poinformowało, że prowadzi spór dotyczący znaku towarowego. Prawa do nazwy gry posiadają Koreańczycy i odnosi się ona do kalendarza. I chociaż aplikacja kalendarza nie ma nic wspólnego z grami, to jednak serwis YouTube rozpatrzył pozytywnie zgłoszenie o naruszenie praw autorskich i skasował filmy z oficjalnego konta studia. Studio mogłoby uniknąć problemu, gdyby w porę zarejestrowali znak towarowy, ale tego nie zrobili. Koreańczycy byli szybsi i w 2021 roku zastrzegli nazwę.

Będziemy walczyć. Prawda to potęga - zapowiadają twórcy gry.

Co więcej, ze strony koreańskiego studia padła nawet propozycja dla Fntastic sprzedania znaku towarowego, ale druga strona nie była tym zainteresowana. Zapowiadają walkę. Swoją batalię o nazwę bazują na trzech fundamentach, które ich zdaniem podważają prawa Koreańczyków do nazwy.

Według nich:

"właściciel" nazwy nie ma nic do powiedzenia, ponieważ dotyczy to aplikacji kalendarza, a nie gry;

zastrzeżenie nazwy przez Koreańczyków miało miejsce dopiero po tym, jak Fntastic zapowiedziało swoją grę w 2021 roku;

(właściciel - dop. red) niejednoznacznie proponuje kontakt w sprawie omówienia czegoś, ale czego?

