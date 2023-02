The Department - George Clooney wyreżyseruje serial szpiegowski w stylu Homeland

fot. Walt Disney Studios Motion Pictures

The Department (tytuł roboczy) dostaje od stacji Showtime zamówienie realizacji sezonu. Od razu więc pominięto etap tworzenia pilota, więc decydenci są pewni, że mają coś dobrego. Jest to thriller szpiegowski oparty na francuskim serialu The Bureau. Producentami są George Clooney i Grant Heslov, a Clooney planuje wyreżyserować cały sezon.

The Department - o czym jest serial?

Chris McCarthy, szef Showtime zapowiada, że to serial w stylu Homeland, który będzie kontynuować tradycję ich hitu. Bohaterami są weterani z biura legend, których zadaniem jest szkolenie młodych agentów, którzy wyruszają na długie i trudne misje pod przykrywką. Mają oni też identyfikować i werbować potencjalne wywiadowcze źródła.

- Tak jak Homeland pokazało inaczej globalne szpiegostwo, tak The Department zabierze widzów głębiej do świata intrygi i życia skomplikowanych postaci, które walczą z własnymi demonami tak samo, jak z zagrożeniami dla kraju i świata - mówi szef stacji.

Potencjalna data premiery nie jest znana.