The Division: Heartland zapowiedziane. Ubisoft rozszerzy uniwersum o kolejne gry

fot. Ubisoft

Ubisoft zapowiada dalszy rozwój marki The Division. We wpisie na oficjalnej stronie firmy poinformowano, że The Division 2 będzie w dalszym ciągu rozwijane o nową zawartość (w planach jest m.in. nowy tryb zabawy oraz nowe sposoby na rozwijanie postaci), ale nie jest to jedyna ciekawa wiadomość dla fanów uniwersum. W produkcji znajduje się też zupełnie nowa produkcja na PC i konsole zatytułowana The Division: Heartland. Szczegóły na jej temat trzymane są w tajemnicy i na razie ujawniono tylko tyle, że będzie to samodzielna gra free to play, która nie wymaga znajomości poprzedniczek. Na tym nie koniec. Marka ma zostać wprowadzona także na platformy mobilne i tym samym dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Tu jednak detale się kończą.

Opublikowano też grafikę, która przedstawia plany na przyszłość uniwersum w prostej, przejrzystej formie i sugeruje ona, że na Heartland nie powinniśmy zbyt długo czekać. Wspomniano też o książce i nadchodzącym filmie Netflixa.

fot. Ubisoft