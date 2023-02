Tom Clancy's The Division 3 nie powstanie? Ubisoft zabiera głos w sprawie marki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Ubisoft, producent oraz wydawca serii gier spod szyldu Tom Clancy’s The Division, zapowiedział jaki los spotka markę. Twórcy oznajmili, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na trzecią odsłonę cyklu, gdyż skupiają się na czymś innym. Produkcja Tom Clancy’s The Division 2, która na rynku dostępna jest od 2019 roku, będzie w dalszym ciągu wspierana dodatkami, ale na pełnoprawną odsłonę, przynajmniej na ten moment, nie mamy co liczyć.

Zamiast tego gracze otrzymają nowe, mniejsze produkcje w tym samym świecie. W przygotowaniu są przynajmniej dwie gry: The Division Heartland, które będzie projektem free-2-play, oraz mobilna produkcja The Division Resurgence.

Najprawdopodobniej decyzja o braku dalszego rozwoju serii pod postacią pełnoprawnej odsłony na konsole i PC, podyktowana jest finansami. Tylko w styczniu gruchnęła wiadomość, że wydawca anulował trzy produkcje, a także tnie koszty w zatrudnieniu. Ponadto w ostatnim czasie media obiegła wieść, że firma zamyka swoje regionalne biura, w tym także to w Polsce. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie się jednak nie doczekaliśmy.