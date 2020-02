The Elder Scrolls V: Skyrim - świetna figurka Alduina w przystępnej cenie

Figurki autorstwa Todda McFarlane'a cenione są pośród kolekcjonerów za pieczołowitość odwzorowania detali oraz trwałość. W kolekcji pojawiła się nowa figurka nawiązująca do gry The Elder Scrolls V: Skyrim. To postać Alduina, Pożeracza światów, który występuje pod postacią smoka. Co istotne, figurka nie jest przesadnie droga i każdy może sobie na jej zakup pozwolić. Alduina można kupić za 25 dolarów, a jego wysyłka rozpocznie się już 19 lutego.

Znajdziemy na niej ponad dziesięć ruchomych punktów, w tym ogon, szczęki, skrzydła oraz nogi i kark. Rozpiętość skrzydeł po rozłożeniu wynosi blisko 40 centymetrów z kolei wysokość, łącznie z podstawką, to niespełna 23 cm.

TESV: Skyrim - figurka

The Elder Scrolls V: Skyrim zadebiutowało w 2011 roku na PC, PlayStation 3 i Xboksie 360 i od tego czasu doczekało się wielu portów oraz reedycji na inne platformy. Wiemy też, że w produkcji znajduje się 6. odsłona tego cyklu, jednak jak na razie nie wiemy na jej temat nic więcej.