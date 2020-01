The Elder Scrolls Online: Greymoor - powrót do Skyrim w nowym dodatku

Już w połowie roku gracze The Elder Scrolls Online będą mogli powrócić do ulubionej krainy z gry The Elder Scrolls V: Skyrim. Zapowiedziano bowiem większe rozszerzenie o nazwie Greymoor, które przeniesie nas w tamte rejony świata. Tym razem postawiono jednak na zupełnie inne czasy, bo zobaczymy tę prowincję na tysiąc lat przed wydarzeniami ukazanymi w Skyrimie. Główną wrogą frakcją będą wampiry, których lord chce zniewolić cały kontynent Tamriel.

Wraz z dodatkiem do The Elder Scrolls Online trafi m.in. funkcja o nazwie antyk, która pozwoli graczom wcielić się w archeologa szukającego artefaktów. W grze pojawi się również nowy rajd, nowy rodzaj publicznych wydarzeń - ponadnaturalne burze, zmodyfikowana zostanie również linia umiejętności powiązana z wampirami.

Co ciekawe, wątek fabularny zapoczątkowany w Greymoor będzie miał także powiązania z mniejszymi dodatkami, których możemy spodziewać się jeszcze w wakacje i listopadzie.