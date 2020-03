The Elder Scrolls VI – kiedy premiera? Według plotki na grę poczekamy naprawdę długo

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Elder Scrolls VI to kontynuacja jednej z najpopularniejszych serii gier RPG w historii. O tym, że taki tytuł powstaje, wiemy już od 2018 roku. To właśnie wtedy na targach E3 zaprezentowano pierwszy teaser tej produkcji. Od tego czasu jednak na ten temat zrobiło się cicho i Bethesda nie ujawnia żadnych nowych informacji. Fanom marki nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na dalszy rozwój wydarzeń lub… zainteresować się plotkami.

Nieoficjalne informacje pojawiły się na Reddicie i pochodzą od użytkownika o pseudonimie ToddisMyMom, który podobno jest „blisko Bethesda Game Studios”. Informator dodaje jednak, że chce zachować anonimowość, bo boi się utraty pracy. Zdradza on, że w grze trafimy do regionów High Rock oraz Hammerfell, ale zwiastun "wprowadzał w błąd" i pokazywał zupełnie inne miejsce, a konkretnie wyspy Yokuda.

ToddisMyMom odnosi się też do wcześniejszych plotek dotyczących losowego generowania lokacji w grze. Te podobno nie były prawdziwe i świat ma być tworzony „ręcznie”, a pewna losowość pojawi się tylko w przypadku wybranych zadań. Twórcom ma zależeć na tym, by wyeliminować ekrany ładowania. Podobno nie natrafimy na nie podczas zwykłej eksploracji i zobaczymy je tylko przy korzystaniu z system szybkiej podróży oraz wchodząc do budynków.

W przecieku sporo miejsca poświęcono też na zmiany w systemie zaklęć. W The Elder Scrolls VI ma pojawić się wiele nowych czarów, a te istniejące zostaną przebudowane. Rozwinięty ma zostać też system rzemiosła i przypominać będzie ten z Fallout 4. Informator wspomina m.in. o możliwości dodawania dodatkowych efektów do broni, takich jak penetrowanie zbroi czy wywoływanie krwawienia u przeciwników, a także o modyfikacjach kosmetycznych, wpływających jedynie na wygląd oręża.

Najciekawsza informacja pojawia się jednak dopiero na końcu przecieku. ToddisMyMom wspomina, że data premiery jest aktualnie nieznana, ale gracze powinni spodziewać się jej w okolicach... 2025 roku, prawdopodobnie w listopadzie. To oznaczałoby, że The Elder Scrolls VI prawdopodobnie zadebiutowałoby u schyłku kolejnej generacji konsol.

Jak zwykle w takich sytuacjach, tak i tym razem radzimy podchodzić do tych informacji z dystansem.