The Elder Scrolls VI znajduje się w produkcji. Pete Hines potwierdza

Pierwszy tajemniczy teaser The Elder Scrolls VI zaprezentowano w czerwcu 2018 roku. Mimo upływu ponad 5 lat, do sieci nie trafiły żadne nowe informacje na temat tej gry. Trudno jednak się temu dziwić, bo przedstawiciele Bethesdy wielokrotnie podkreślali, że aktualnym priorytetem dla nich jest Starfield. Teraz, gdy premiera tego kosmicznego RPG zbliża się wielkimi krokami, temat nowej odsłony serii TES powrócił.

Ciekawą informację ujawnił Pete Hines z Bethesdy podczas rozmowy z hiszpańskim serwisem Vandal. Zdradził on, że gra znajduje się na "wczesnym etapie produkcji", a nie w fazie konceptowej czy preprodukcji. Zaznaczył jednak, że na nowe informacje trzeba będzie jeszcze poczekać.

Wszystkie nasze studia skupiły się na tym, by zrobić jak najlepszą grę [chodzi o Starfield - przyp. red]. I tak, są osoby, które pracują nad The Elder Scrolls VI, ale to na tym studio się skupiało. Więc nie, nie usłyszysz wcześniej o The Elder Scrolls VI. Starfield jest naszym głównym priorytetem i nim zostanie przez pewien czas, zanim będziemy mogli mówić o czymkolwiek innym.