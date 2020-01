The Eternals - jeden z Celestian na grafice z filmu w lepszej jakości

The Eternals to jedno z widowisk 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Obecnie trwają prace na planie produkcji. Natomiast w sieci zadebiutowała grafika promująca film. Jest to to samo zdjęcie, które zostało zaprezentowane na D23, jednak to jest w lepszej jakości. Przedstawia ono jednego z Celestian, rasy, do której należy choćby znany z MCU Ego.

Widowisko opowiada o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi. W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianej trójki również Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

The Eternals grafika

The Eternals - premiera filmu w USA 6 listopada 2020 roku.