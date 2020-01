WandaVision - serial MCU szybciej niż mówiono. Kiedy premiera?

WandaVision miał być drugim serialem MCU po The Falcon and the Winter Soldier, którego premiera była ustalona na wiosnę 2021 roku. Prace nad projektem idą bardzo dobrze i najwyraźniej z tego powodu Marvel Studios zdecydował się przyspieszyć premierę w Disney+. Do sieci trafiło wideo zapowiadające nowości w platformie w 2020 roku i wśród nich jest własnie WandaVision.

Kiedy premiera? Wideo zdradza, że WandaVision zadebiutuje jesienią 2020 roku, czyli w tym samym okresie, co The Falcon and The Winter Soldier. Przypomnijmy, że serial Disney+ mają ścisły związek z 4. fazą MCU i będą związane z kinowymi filmami, które będą do nich nawiązywać.

WandaVision to serial o Wandzie Maximoff aka Scarlett Witch, który według zapowiedzi szefa Marvel Studios ma być czymś, czego nigdy wcześniej nie było. W obsadzie są Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn oraz Teyonah Parris.

Zobaczcie wideo zapowiadające 2020 rok w Disney+: