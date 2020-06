The Eternals - nowa informacja castingowa zdradza fabularny szczegół?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Eternals rozszerzą historię Kinowego Uniwersum Marvela o nowych bohaterów, których zmagania będziemy śledzić na przestrzeni wielu lat. Film przedstawi nowy zespół superbohaterów, starożytną rasę obcych, która żyje na Ziemi w tajemnicy od tysięcy lat. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, niespodziewana tragedia zmusza ich do wyjścia z cienia, aby ponownie zjednoczyć się w walce z najstarszym wrogiem ludzkości, Dewiantami.

Według strony castingowej Mandy.com i przedstawionych nowych informacji, aktor o imieniu Noaman Saeed wystąpi w filmie w roli z dalszego planu. Według opisu, będzie on "gościem podczas ślubu w starożytnym Babilonie". Wygląda zatem na to, że widzowie doświadczą istotnych wydarzeń z bardzo odległej przeszłości w MCU. Byłoby to potwierdzeniem wcześniejszych teorii dotyczących pojawienia się miasta Starożytnej Mezopotamii. W komiksach Marvela miasto pojawiało się w komiksach z The Eternals, a także przy okazji podróży w czasie Doktora Strange'a lub Kanga Zdobywcy.

W obsadzie produkcji znajdują się m.in. Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Dong-seok Ma (Gilgamesz), Lia McHugh (Sprite), Lauren Ridloff (Makkari) i Brian Tyree Henry (Phastos). Za kamerą stanęła Chloé Zhao.

The Eternals - premiera 12 lutego 2021 roku.