Marvel promuje czarnoskórych twórców, a autor Punishera wsparł protesty w USA

Marvel najwidoczniej trzyma rękę nie tylko na popkulturowym, ale również na społeczno-politycznym pulsie. Gdy przez Stany Zjednoczone w dalszym ciągu przetacza się fala protestów będących konsekwencją zabicia George'a Floyda, Dom Pomysłów postanowił ruszyć z akcją, która ma celu promowanie twórczości czarnoskórych scenarzystów i rysowników. Przez cały czerwiec wydawnictwo będzie więc w ramach usługi Marvel Unlimited udostępniać za darmo ich komiksy, poświęcone choćby takim postaciom jak Luke Cage, Czarna Pantera, Blue Marvel i Ironheart. W oświadczeniu firmy czytamy:

Głosy czarnoskórych, te należące do twórców i postaci, są nieodłącznie splecione z naszą historią. Te komiksy mają w zamierzeniu celebrować ich spuściznę - zarówno w perspektywie ostatnich dekad, jak i obecnego roku.

Wśród darmowych tytułów znajdziemy m.in. pozycje: Power Man and Iron Fist Vol 1: The Boys are Back In Town (autorzy: David F. Walker i Sanford Greene); Black Panther: The Intergalactic Empire of Wakanda (Ta-Nehisi Coates, Daniel Acuna i Jen Bartel); Black Panther: The Client (Christopher Priest i Mark Texeria); Adam: Legend of the Blue Marvel (Kevin Grevioux, Mat Broome, Kaare Andrews i Robert Castro), Ironheart: Those With Courage (Eve L. Ewing, Kevin Librando, Luciano Vecchino i G Geoffo) oraz Deathlok: The Souls of Cyber-Folk (Dwayne McDuffie i Gregory Wright).

Z kolei współtwórca postaci Punishera, Gerry Conway, nadal ostro protestuje przeciwko używaniu przez amerykańską policję symbolu Franka Castle'a - chodzi tu o charakterystyczną czaszkę. Stworzył on akcję charytatywną "Skulls for Justice", z której cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Black Lives Matter (BLM), ruchu mającego na celu walkę z przemocą wobec czarnoskórych i rasizmem systemowym. Przypomnijmy, że to m.in. członkowie tego ruchu odpowiadają za przeprowadzanie obecnych protestów w USA.

W ramach akcji będzie można nabyć kilka specjalnie zaprojektowanych na tę okazję koszulek przedstawiających i czaszkę, i odwołanie do BLM (wiemy, że swoje projekty zgłaszają kolejni artyści; na jednym z nich znajduje się odwołanie do tragicznej śmierci Marshy P. Johnson, uchodzącej dziś za legendę ruchu LGBTQ):

W swoim oświadczeniu Conway pisze:

Zbyt długo symbole związane z postacią, którą współtworzyłem, były wykorzystywane przez siły opresji i dążące do prześladowania czarnoskórych Amerykanów. Ta postać i to logo nie były wymyślone jako symbol opresji. To emblemat upadku systemu w obliczu walki o tę samą sprawiedliwość dla wszystkich. Czas już, by dać ten symbol równej sprawiedliwości i ruchowi Black Lives Matter.

Warto dodać, że w ostatnim czasie coraz więcej twórców komiksów zachęca właściciela Marvela, Disneya, aby ten pozwał amerykańską policję za bezprawne korzystanie z logo Punishera. Wiemy już, że do tej inicjatywy przyłączył się legendarny John Romita Sr.