The Expanse: A Telltale Series w akcji. Zobacz gameplay z gry na podstawie serialu

Telltale Games

Posiadacze komputerów osobistych oraz "wiodących konsol" jeszcze w tym roku będą mieli możliwość ponownego wkroczenia do świata The Expanse, stworzonego przez Jamesa S.A. Corey'a. Umożliwi to The Expanse: A Telltale Series realizowane przez reaktywowane studio Telltale Games. Produkcję tę po raz pierwszy zobaczyliśmy ponad dwa lata temu podczas The Game Awards 2021. Od tamtego czasu twórcy nie dzielili się informacjami na temat projektu.

W końcu milczenie zostało przerwane i od razu zaprezentowano trwający kilka minut materiał wideo okraszony komentarzem deweloperów. Omówieniem gry zajęli się Zak Garriss oraz Stephan Frost. Wideo przedstawia produkcję w fazie alfa, a więc nie reprezentuje finalnego produktu.

Akcja gry osadzona jest przed wydarzeniami z serialu. Główną bohaterką jest Camina Drummer, pełniąca funkcję oficera na pokładzie statku Artemis, na którym dochodzi do buntu załogi.