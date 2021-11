Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2021. The Expanse, Being the Ricardos i inne tytuły [LISTA]

Amazon

W grudniu na platformie Amazon Prime Video zobaczymy 5 nowości - do sieci właśnie trafiła pełna lista tytułów. Wygląda na to, że ostatni miesiąc 2021 roku dla osób korzystających z serwisu będzie niezwykle satysfakcjonujący; dość powiedzieć, że widzowie zobaczą choćby uchodzący za oscarowego faworyta film Being The Ricardos.

Reżyser i zarazem scenarzysta tej produkcji, Aaron Sorkin, opowie o losach Lucille Ball (Nicole Kidman) i Desiego Arnaza (Javier Bardem), słynnych aktorów, których mieliśmy okazję oglądać w legendarnym sitcomie Kocham Lucy. W ekranowej historii para będzie musiała zmagać się z wieloma oskarżeniami na polu prywatnym czy politycznym, które mogą raz na zawsze pokrzyżować ich plany zawodowe, jak i zakończyć małżeństwo. Premiera 21 grudnia.

Wcześniej, 10 grudnia, na platformie zadebiutuje pierwszy odcinek 6. i jednocześnie finałowego sezonu The Expanse. Fabularnym punktem wyjścia dla tej odsłony serii stanie się wojna wyniszczająca nasz układ planetarny. Wiemy już także, że Bobbie Draper wyruszy z tajną misją, która może zakończyć cały konflikt.

17 grudnia w Amazon Prime Video pojawi się kolejny ze specjalnych i nagranych w trakcie pandemii koronawirusa odcinków The Grand Tour o podtytule Carnage a Trois. Prowadzący ukażą w nim fascynującą kulturę francuskich samochodów, jak również wyruszą w długą podróż z walijskich wzgórz w stronę kanału La Manche.

Od 10 grudnia subskrybenci serwisu będą mogli oglądać film Encounter, łączący konwencje thrillera i science fiction. Wyróżniony wieloma medalami żołnierz uda się z misją ocalenia swoich dwóch synów przed tajemniczym zagrożeniem. W głównej roli na ekranie wystąpi Riz Ahmed.

Z kolei już 3 grudnia na platformę trafi cały sezon nowego serialu komediowego Harlem. Głównymi bohaterkami są cztery przyjaciółki, które po skończeniu studiów spróbują zrealizować swoje marzenia i odkryć nowe perspektywy w życiu prywatnym i zawodowym.