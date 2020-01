The Falcon and The Winter Soldier - aktor znany z The Enemy Within w obsadzie

The Falcon and the Winter Soldier to nowy serial MCU, który trafi na platformę Disney+. W głównych rolach powrócą Anthony Mackie i Sebastian Stan, jednak o samej fabule niewiele wiadomo. Wnioski na jej temat możemy wyciągać jedynie na pojawiających się w sieci zdjęć z planu. Ostatnio zaprezentowano Wyatta Russella wcielającego się w rolę postaci znanej jako John Walker. Był w stroju Kapitana Ameryki i dzierżył jego tarczę, możemy więc zakładać, że to on jako pierwszy zaprezentuje się światu jako nowy... Kapitan Ameryka.

Teraz portal Deadline podaje, że do obsady serialu dołączył Noah Mills (The Enemy Within). Na razie nie wiadomo w kogo się wcieli, ale fani spekulują, że być może będzie to jeden z członków grupy Thunderbolts, która według plotek ma pojawić się w serialu.

W obsadzie są także Daniel Bruhl, Emily VanCamp, Desmond Chiam i Miki Ishikawa. Premiera w 2020 roku na Disney+.