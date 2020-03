The Falcon and the Winter Soldier - Anthony Mackie o różnicy względem filmów MCU

The Falcon and the Winter Soldier obecnie realizowany jest w różnych miejscach na świecie, a co jakiś czas do sieci trafiają nowe materiały z planu lub potencjalne informacje o fabule. Tym razem nowe doniesienia o produkcji Marvela i Disney+ zdradził sam odtwórca roli Falcona, Anthony Mackie.

W jednym z wywiadów aktor zapowiedział, że serial nie będzie przypominał poprzednich filmów, które widzieliśmy w Kinowym Uniwersum Marvela.

Widzowie będą czuć wyraźną różnicę, ponieważ jest zupełnie inny sposób kręcenia od filmów. Myślę, że ludzie będą zaskoczeni tym, jak dogłębnie ewoluują bohaterowie, mając do dyspozycji od sześciu do ośmiu godzin, zamiast zaledwie dwóch.

Mackie został zapytany także o możliwość pojawienia się w serialu Nicka Fury'ego (Samuel L. Jackson). Aktor ujawnił, że ma taką nadzieję i bardzo by tego chciał. Wciąż trwają zdjęcia i liczy, że Nick Fury zaszczyci ich swoją obecnością.

Premierę serialu zapowiedziano na drugą połowę 2020 roku.