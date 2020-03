The Falcon and the Winter Soldier - Bucky pomaga nowemu Capowi. Wróci złoczyńca z MCU?

Prace na planie serialu The Falcon and the Winter Soldier wciąż trwają w studiu w Atlancie. Teraz do sieci trafił intrygujący materiał, który pokazuje nam w akcji Johna Walkera aka U.S. Agenta; to on po uzyskaniu poparcia ze strony amerykańskiego rządu przynajmniej początkowo przejmie schedę po Kapitanie Ameryce. Portale popkulturowe spekulują, że sekwencja może mieć związek z odwołaniem ekranowej historii do znanego z komiksów Madbomb - w tym znaczeniu serii małych, zaawansowanych technologicznie urządzeń, które przy pomocy fal dźwiękowych przejmują kontrolę nad ludźmi i zmieniają ich wygląd. Nie jest więc wykluczone, że nowy Cap próbuje uratować przed działaniem przedmiotu grupę osób. Co jeszcze bardziej ciekawe, pomaga mu w tym Bucky Barnes - wygląda na to, że obaj herosi będą pierwotnie sojusznikami. Spójrzcie sami:

🚨 Alerta de spoiler! E vamos de quebra-pau: um novo vídeo do set de 'The Falcon and The Winter Soldier' mostra o Agente Americano lutando contra um grupo de homens, enquanto Bucky libera algumas pessoas de um furgão policial. (via https://t.co/QeauYV4y3B ) pic.twitter.com/LxJmJ1ptut — Marvel News (@BRMarvelNews) March 2, 2020

W sieci pojawiły się także niepotwierdzone na razie plotki, że w serialu Disney+ do MCU powróci znany już z produkcji Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz złoczyńca, Batroc the Leaper. Przypomnijmy, że to on w sekwencji otwierającej filmu Marvel Studios zmierzył się w widowiskowym pojedynku z Kapitanem Ameryką.

fot. Marvel

Serial The Falcon and the Winter Soldier trafi do oferty platformy Disney+ w sierpniu.