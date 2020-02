The Falcon and the Winter Soldier - Hydra wraca do MCU? Trop jest w spocie

W czasie Super Bowl 2020 Marvel zaprezentował pierwsze fragmenty z seriali, które w najbliższej przyszłości trafią do oferty platformy Disney+. Jednym z nich jest The Falcon and the Winter Soldier; choć spot do rzucania nowego światła na fabułę produkcji podchodzi niezwykle oszczędnie, w materiale odnajdziemy pewien trop, który może sugerować, że do MCU wróci organizacja Hydra.

W jednym z ujęć widzimy bowiem pościg Sama Wilsona za tajemniczymi skoczkami - jeśli przyjrzymy się lepiej tym ostatnim, zdamy sobie sprawę, że ich stroje są złożone z ciemnozielonej i żółtej barwy, z przy tym podobne do tych, z których w komiksach korzystała właśnie Hydra.

Już wcześniej w sieci pojawiały się spekulacje, że zakonspirowani członkowie grupy mieliby w dalszym ciągu działać w otoczeniu amerykańskiego rządu, doprowadzając do stworzenia U.S. Agenta (który jest z kolei widoczny w jednej z sekwencji spotu). To te osoby rzekomo wpłynęły również na władze, które koniec końców uznały, że najlepszym następcą Kapitana Ameryki będzie nie Sam Wilson, a właśnie John Walker, późniejszy U.S. Agent.

Zobaczcie nowe zdjęcie z serii, które w mediach społecznościowych udostępnił Sebastian Stan:

The Falcon and the Winter Soldier - zdjęcie

The Falcon and the Winter Soldier - nowy opis fabuły

Po wydarzeniach ukazanych w Avengers: Endgame Sam Wilson/Falcon i Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz łączą siły w trakcie rozciągniętej na cały świat przygody, która podda próbie ich umiejętności i przetestuje ich cierpliwość.

The Falcon and the Winter Soldier - data premiery

Według najnowszych doniesień The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje w platformie Disney+ na jesień obecnego roku.