WandaVision i The Falcon and The Winter Soldier - oto miesiące premier seriali MCU

Prezes Disneya, Bob Iger, ogłosił wczoraj kilka ważnych spraw związanych z platformą Disney+. Jedną z nich stało się ujawnienie miesięcy, w których zadebiutują pierwsze z seriali MCU. I tak produkcja The Falcon and the Winter Soldier pojawi się w serwisie w sierpniu obecnego roku, natomiast WandaVision będzie miało swoją premierę w grudniu 2020. Na tym jednak nie koniec rewelacji w odniesieniu do Kinowego Uniwersum Marvela.

Decydent bardzo wyraźnie podkreślił, że poza powyższymi i Lokim jest także "siedem innych seriali Marvela na różnych etapach rozwoju i preprodukcji". Wypowiedź ta jest o tyle ciekawa, że jak do tej pory oficjalnie potwierdzono jedynie 5 opowieści; są to She-Hulk, Hawkeye, Ms Marvel, Moon Knight i animowane What If... ?.

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują jednak, że tajemniczymi 2 projektami "prawie na pewno" są dwie serie dokumentalne. Pierwsza z nich, Marvel's 616, ma ukazywać całe dziedzictwo historii, postaci i twórców Marvela, natomiast druga, Marvel's Storyboards, pokaże, jak w firmie wygląda proces twórczy w odniesieniu do każdego medium (prowadzącym ma być jedna z najważniejszych postaci Domu Pomysłów, Joe Quesada).