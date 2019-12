The Falcon and the Winter Soldier - Bucky i Baron Zemo na nowych zdjęciach z planu

Ledwie wczoraj pokazywaliśmy Wam zdjęcie, na którym odtwórca roli Bucky'ego Barnesa w MCU, Sebastian Stan, prezentuje się w nowym stroju swojej postaci. Teraz zaś w sieci pojawiły się fotografie pochodzące już z samego planu serialu The Falcon and the Winter Soldier - przypomnijmy, że wejdzie on w skład Kinowego Uniwersum Marvela, trafiając do oferty nowo powstałej platformy Disney+. Raz jeszcze widzimy na nich Zimowego Żołnierza w innym kostiumie, który eksponuje również swoje metalowe ramię. Co więcej, w materiale Bucky spotyka drugiego z tytułowych bohaterów, Sama Wilsona aka Falcona.

Jeszcze większe emocje wśród fanów Domu Pomysłów rozpalił fakt, że na zdjęciach widać także Daniela Bruhla w roli Barona Zemo. Kontekst sekwencji nie jest na razie jasny. W Internecie możemy jednak napotkać na intrygujące spekulacje, według których antagonista całej ekranowej historii miałby realizować swój plan powstrzymania Sama Wilsona w pełnym przejęciu spuścizny po Kapitanie Ameryce od Steve'a Rogersa. Z drugiej strony pragnąłby on zemścić się na Barnesie.

Z powodu ograniczeń dotyczących praw autorskich nie możemy Wam pokazać wszystkich fotografii w tym miejscu - znajdziecie je jednak wchodząc w podany niżej link: