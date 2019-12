The Falcon and the Winter Soldier - Bucky ma nowy kostium. Zobaczcie zdjęcie

Trwają prace nad pierwszymi serialami MCU, które wejdą w skład oferty platformy Disney+. Jednym z nich jest The Falcon and the Winter Soldier, który ma zadebiutować w drugiej połowie przyszłego roku. Jak do tej pory mieliśmy jedynie okazję obejrzeć zdjęcia z planu, które tytułowych bohaterów, Sama Wilsona i Bucky'ego Barnesa, pokazywały nam w roboczych strojach. Wcielający się w rolę drugiego z nich Sebastian Stan pojawił się jednak w kawiarni w Senoi w stanie Georgia w zupełnie nowym kostiumie taktycznym - na fotografii widzimy także wykonane w Wakandzie, metalowe ramię postaci. Spójrzcie sami:

fot. Twitter/@yelenatswhore

Do sieci trafiły także kolejne zdjęcia z planu produkcji WandaVision. Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że na podstawie nowych materiałów możemy przypuszczać, iż Kathryn Hahn wcieli się w serialu w rolę Agathy Harkness, znanej z komiksów Marvela wiedźmy, ukazywanej niekiedy jako mentorka Scarlet Witch (warto zauważyć, że według oficjalnych informacji postać ta opisywana jest jedynie jako "wścibska sąsiadka"). Taki stan rzeczy zdają się potwierdzać kolejne materiały - Hahn i Elizabeth Olsen widzimy bowiem w XVII-wiecznych realiach. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że aktorki biorą udział w scenie, która ma być serialową wariacją na temat procesu czarownic z Salem.